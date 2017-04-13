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雞排妹2018對戰北市議員高嘉瑜？ 時代力量這樣說...

時代力量傳出可能徵召「雞排妹」鄭家純選2018議員，不過當事人否認。（圖由水舞提供）

2017-04-13  15:57

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量傳出可能徵召「雞排妹」鄭家純選2018議員，對決民進黨美女議員高嘉瑜的選區，時代力量發言人吳崢則再度澄清，「時代力量目前在台北市沒有決定任何一區要推派的人選」。

吳崢在臉書上表示，過去這段時間，已經不知道多少次向記者朋友們澄清「沒有，我們真的沒有要在OO區提名XXX」這類消息。

吳崢也呼籲說，選舉期間本來就會有各種不實的資訊到處流竄，「希望有智慧的大家不要助長這些流言，時代力量有任何具體的進度，我們一定會透過記者會或網路等各種方式讓大家知道，不要造成被點名當事人的困擾，好嗎？」

雞排妹本人上午也在臉書上說明，「沒有要選2018。在此澄清」；而立委林昶佐也在臉書感嘆說，「我現在都不敢隨便去找朋友，免得害對方被亂爆說要選舉...」。

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