反空污作戰 政府將嚴管全國6000座鍋爐排放

行政院反空污大作戰，院會今天拍板「空污防制策略」，環署針對鍋爐、電力設施、農業廢棄物燃燒排煙、營建及堆置揚塵、餐飲油煙等固定污染源加強管制，預計到108年投注逾44億元經費，盼改善空污。圖為台中火力發電廠。（資料照，記者黃鐘山攝）

2017-04-13 15:27

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院反空污大作戰，院會今天拍板「空污防制策略」，環署針對鍋爐、電力設施、農業廢棄物燃燒排煙、營建及堆置揚塵、餐飲油煙等固定污染源加強管制，預計到108年投注逾44億元經費，盼改善空污。

在鍋爐管制部分，109年7月1日起將加嚴全國6000座中小型鍋爐排放標準，減少空污排放。其中，由環保署與地方政府主管的商用鍋爐約1000座，今年到明年先推動商用鍋爐改用天然氣等乾淨燃料，環署預計編列經費約4億元，地方政府可視需要加碼補助汰換鍋爐，目前包括台中、桃園、高雄都已補助。

經濟部則負責5000多座工業鍋爐，投入經費約20.8億元，推動減少鍋爐使用、天然氣管線佈設，以及輔導工業鍋爐改善。

目前固定污染源如工業污染，占PM2.5污染源比例達31%。電力設施管制方面，環保署預計投入3年101.19億元，經濟部則從109年後投入約211.56億元，包括加嚴電力業排放標準、改善發電污染源如推動老舊高污染發電機組除役、天然氣機組裝設空污防制設備、提升發電機組空污防制效率等。

農業廢棄物燃燒排煙管制方面，則投入2.3億元經費，以二期稻作為指標，盼在108年時，國道1號及3號高速公路兩旁稻草露天燃燒面積可減少90%。

針對餐飲油煙，環保 署將投入2.4億元，並訂定「餐飲業空氣污染防制設備管理辦法」、內政部將規劃特定區域 （住宅區）禁設油煙型餐飲業規範等，預計108年能讓餐飲業者增設防制設備至少7000家。

對於營建及堆置揚塵管制，環署擬投入7.05億元，盼藉此加嚴營建工地及堆置場空污防制，盼108年時，營建工地的空污防制設施查核符合率由80%提升至90%以上。