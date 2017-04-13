吳敦義週六基隆造勢 議長宋瑋莉、前市長張通榮力挺
2017-04-13 14:10
〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨主席參選人吳敦義週六下午將到基隆仁愛國小造勢，擔任吳敦義競選辦公室主委的基隆市議長宋瑋莉今天呼籲國民黨員團結齊心，支持吳敦義帶領國民黨重返執政，由中央到地方共同為國家社會創造多贏的局面。
宋瑋莉表示，之所以選擇力挺吳敦義主要有5大原因，首先是吳敦義在北中南都服務過，工作及民意基礎最廣，可以平衡城鄉和區域發展差距，其次是在黨務和行政工作都曾歷練過，黨務和行政經驗最豐富，尤其是曾擔任秘書長，更能無縫接軌黨主席一職。
第三是吳敦義在地方和中央都待過，未來所提出的黨政策可以融合地方與中央的需求，不會與基礎脫節，也不會打高空不切實際；其四是擔任過民意代表和行政官員的經歷，最能反映民瘼，也能將民意與行政合一；其五是一路走來始終如一，在國民黨危難之際也未曾動搖其忠心，當選黨主席後也將會與地方站在一起努力，共同珍愛基隆這片土地。
前市長張通榮則表示，深受黨的栽培與吳敦義的提攜，絕對全力力挺吳敦義參選黨主席；前國策顧問、後援總會長鄭錦洲也細數吳敦義在擔任各項職務時對基隆市的關心與協助。
黨團書記長張芳麗也指出，國民黨當前面臨非常大的瓶頸，相信以吳敦義豐富的經歷與其組織完整的團隊，絕對可以帶領國民黨突破困境。
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