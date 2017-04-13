台英互動頻繁 蔡英文：盼簽署自由貿易協定

2017-04-13 13:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天接見英國「台英國會小組」共同主席史蒂爾勳爵訪問團一行，她表示，近年來台灣與英國在共同價值的基礎上，雙邊互動頻繁。英國是歐洲第一個給予台灣免簽待遇的國家，在推動對台關係上，向來扮演領航者的角色，兩國不論在文化、教育、觀光等方面的交流，都深具發展潛力，希望未來能進一步強化合作，深化兩國關係。

蔡總統致詞時，首先對上個月倫敦西敏寺恐攻案中的受害者表達哀悼之意。她說，近一年來，包括倫敦金融城市長茅杰飛勳爵、英國國際貿易部副部長韓斯、英國首相對台貿易特使福克納勳爵，以及英國氣候變遷特別代表金恩爵士等人，都陸續訪問台灣。

蔡英文表示，在國會交流方面，去年有三個英國國會議員團來訪，我國立法院「台灣-英國國會議員交流協會」也於去年9月訪英並受到盛情接待。而史蒂爾勳爵是台灣的老朋友，去年也曾率團來參加她的就職典禮，她除了表示感謝，也相信這是未來進一步發展台英關係的良好基礎。

總統表示，雙邊經貿與投資是台英雙邊關係中重要的一環，英國是台灣主要貿易夥伴之一，是台灣第5大投資來源國，對台灣的經濟發展十分重要。在英國尋求跟各國強化經貿關係之際，台灣身為全球產業供應鏈的重要成員，相信雙方在傳統及創新產業上，將有許多合作的機會。

總統強調，台灣是海島國家，我國政府推動自由貿易的立場不變，希望未來台英兩國能簽署自由貿易協定，也歡迎更多英國企業來台投資。