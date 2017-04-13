參選人爭掛合照看板這件事 賴神有條件開放…

2017-04-13 13:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2018年台南市長寶座，民進黨內競爭激烈，有意或可能角逐者，爭相掛上與現任市長賴清德的合照看板，希望藉助其高人氣，拉抬選情，目前這樣的操作模式，成為熱門話題；對此，賴清德今天表示，自己是「公共財」，只要認同他市政推動的成效與理念，都開放使用，也會給予祝福。

賴清德也強調，若認同他的市政推動成效與理念，但沒有掛合照看板的，一樣可以得到祝福，最重要的是肯努力做事，用心為人民謀福祉。

目前民進黨內有意或可能角逐2018年台南市長者，已掛上與賴神合照看板的，包含積極佈局的前副市長顏純左，以及黃偉哲、陳亭妃，還有尚未正式表態的林俊憲等3位現任立委。

顏純左最先掛上合照看板，訴求「無縫接軌」，黃偉哲的「信賴選哲」、林俊憲的「榮耀傳城」與陳亭妃的「躍登首府」等，也陸續在各重要街道出現，引起矚目。

賴清德認為，自己受到民進黨的栽培，以及立法院、議會、基層等各界的支持，任內能順利推動各項市政，因此是屬於公共財，只要認同他的，都歡迎使用合照，也都給予祝福。