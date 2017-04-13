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綠委批一例一休 政院：目前未打算修法

2017-04-13  13:25

〔記者李欣芳／台北報導〕一例一休政策上路後，許多企業與勞工都抱怨連連。民進黨立委林岱樺今天開砲說，一例一休衍生出龐大問題，並造成物價上漲，行政院應調查兩者間是否相關，如果一例一休造成物價上漲，就應拿出改弦更張的魄力。不過，行政院截至目前並未打算修法。

行政院發言人徐國勇回應說，各界的聲音政府都聽到了，立委的聲音更是會聽到，勞動部已經在做相關評估，並做相關的研究，但現在為止並還沒有修法的打算。

徐國勇說，也聽到工會的意見，的確有少部分會受到影響，但也有很多勞工說一例一休是個好制度，可以得到更好的休息，對於各方的聲音，政府都會納入參考、研究，林岱樺的意見勞動部最遲明天會回覆。

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  • 行政院發言人徐國勇表示，對一例一休，現在為止並還沒有修法的打算。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院發言人徐國勇表示，對一例一休，現在為止並還沒有修法的打算。（資料照，記者黃耀徵攝）

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