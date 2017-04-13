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與中央對槓？林岱樺促檢討一例一休

2017-04-13  13:22

〔記者鄭鴻達／台北報導〕一例一休政策上路後，引發各界不同的聲音。民進黨立委林岱樺指出，政策美意是要減少勞工工時，但反讓民眾怪罪一例一休讓物價上漲，也讓企業主禁止員工加班，盼政府對一例一休造成物價衝擊進行調查，若有必要，更應「勇敢地改弦更張」。

林岱樺表示，一例一休政策原本是要降低勞工工時、提高加班費，但很難對百工百業一體適用，現行《勞動基準法》是針對工業設計，她擔憂政策美意無法讓人民實質受益，在適應階段，人民看到的是物價上漲的衝擊，讓民眾生活費增加，也導致痛苦指數上升。

林岱樺表示，此對上班族及中產階級衝擊最深，如以上班族外食來說，物價上漲將造成每月開銷增加近4165元，私立幼兒園支出每年則多出6萬元，長者若住長照機構，每年支出多了2萬元，政府應調查並說明漲價是否與一例一休有關，並具體研擬配套措施。

林岱樺建議，若要修改政策，可另訂「服務業專章」，以適應不同的產業類別，也可參考德國「工時帳戶」制度，規範勞工一整年的總工時與加班時數，讓此工時大水庫可由勞資協商，在淡旺季期間彈性運用工時及休假，可讓工作更有效率，更讓勞工能休到長假。

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  • 對於一例一休政策是否造成物價上漲及衝擊，民進黨立委林岱樺促政府進行調查及檢討。（記者鄭鴻達攝）

    對於一例一休政策是否造成物價上漲及衝擊，民進黨立委林岱樺促政府進行調查及檢討。（記者鄭鴻達攝）

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