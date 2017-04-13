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預算編列460億 藍委批：數位建設是數位笑話

2017-04-13  12:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今召開記者會質疑「前瞻基礎建設計畫」五大子計畫之一的「數位建設」，編列預算超過460億元，卻有預算編列浮濫、選舉綁樁疑慮、沒有績效指標、缺乏究責條款四大缺陷，國民黨立委許毓仁當場痛批，「數位建設是數位笑話！」

許毓仁質疑，「前瞻基礎建設計畫」是前瞻笑話，數位建設是數位笑話，根本像是把計畫隨便寫一寫丟到海裡面，不知道計畫的錢用到哪去，更是完全沒有前瞻性，也沒有究責條款。

國民黨團書記長王育敏說，在460億元中只有10億元體感科技園區計畫是真正的新創計畫，其他都是延續性的計畫，儼然是「馬規蔡隨」、「新瓶裝舊酒」的綁樁。

國民黨立委柯志恩則質疑，該計畫沒有績效指標，只說要提高超高畫質、研發APP，這些都是工作指標，APP也有變成蚊子APP可能，應做好KPI績效指標。

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  • 立法院國民黨團今日質疑數位建設預算編列浮濫。（記者陳鈺馥攝）

    立法院國民黨團今日質疑數位建設預算編列浮濫。（記者陳鈺馥攝）

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