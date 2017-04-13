立委就職仍主持研究計畫 藍委：當立委前所申請

2017-04-13 12:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳宜民、民進黨立委吳焜裕、時代力量立委徐永明3人被周刊媒體質疑任職立委後，仍主持科技部補助的研究計畫。對此，陳宜民今日表示，「自己和他們不同」，此為肝癌相關研究計畫，目前已進行到第3年，是在當立委之前，在高醫大副校長任內所申請。

陳宜民指出，民進黨立委吳焜裕、時代力量立委徐永明的研究計畫，為去年2月當上立委後所接，他自己的是為期3年的研究計畫，當初是為了高醫大的研究能量所接，沒有和科技部簽約，很清楚利益迴避原則，主持人費自去年7月開始就沒有領。

陳宜民話鋒一轉質疑，民進黨立委吳焜裕要求科技部生科司在今年成立食安學門，通常只有外科、內科等大範圍領域學門，特地去成立食安學門，究竟想做什麼值得商確。

國民黨團書記長王育敏則說，以前民進黨立委批評馬政府官員不懂利益迴避，當年輪番嚴厲譴責，現在卻有多位內閣閣員有接科技部研究計畫，這是非常不妥及不恰當。