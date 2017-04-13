石門水庫排砂隧道爭議 新北市府：朱立倫立場一致

2017-04-13 12:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院前瞻基礎建設計畫將投入經費，在石門水庫阿姆坪段興建防淤排砂隧道，新北市擔心此工程將造成大漢溪下游和淡水河流域淤積，釀成水患，重批「以鄰為壑」，綠委質疑時任桃園縣長的新北市長朱立倫「昨是今非」，桃園市長鄭文燦指朱「換了位置就換腦袋」。新北市政府發言人張其強今天說，對於石門水庫淤積處理問題，朱立倫從桃園縣長任內到擔任新北市長，立場從未改變。

張其強指出，經濟部北區水資源局在民國96年，曾在桃園縣縣務會議提出石門水庫清淤計畫，將興建13座沉澱池，收容石門水庫淤泥，再將沉澱後的淤泥，轉運至新屋海岸進行養灘，當時縣長朱立倫公開表示贊成，全力支持，認為這項工程「一舉數得」，全民得利，還能創造美麗的海岸線。

張其強表示，對照目前經濟部水利署提出的排砂隧道，是直接把石門水庫的淤泥完全排放至大漢溪，就不再處理，和過去提出的「沉澱後再處理」方式差異很大，對於大漢溪沿岸包括桃園龍潭、大溪及大台北地區，可能產生難以預估的影響。

張其強強調，石門水庫淤積問題日益嚴重，一旦排砂隧道完工，下游泥沙數量一定增加，這不只是石門水庫的問題，也是桃園、新北都要共同面臨的問題，水利署必須全面思考，提出完整配套措施，不要造成桃園及大台北地區更嚴重的致災風險。