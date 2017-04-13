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國民黨批假農作真種電 質疑「非核家園」騙選票

2017-04-13  12:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷上午召開記者會指出，地方不斷傳出「假農作、真種電」，業者把光電棚違規設在優良農地上，據統計前四大縣市包括雲林縣、彰化縣、嘉義縣與台南市，恰巧都是民進黨執政縣市，而其中是否假農作真種電，稽查放水只會造成三個後果，就是太陽能廠商獲利，台灣農作全面棄守，做假綠能數字美化民進黨執政的綠能數據。

洪孟楷表示，根據申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法規定，優良耕作地上是不可拿來做綠能種電，然而現在地方政府的稽查並不確實，讓大批良田變發電廠，根本是本末倒置，這難道是號稱長期關心農業的民進黨政府應有作為嗎？如果為了設置太陽能板，就要犧牲農耕良田，這難道就是民進黨政府所期待看到的「非核家園」嗎？

他強調，民進黨有兩塊「神主牌」，就是台獨與非核家園，但行政院長林全今年三月七日宣告核一、二廠備役機組「必要會動用」，四月六日原能會就通過核二廠裝載池改裝案，如照此進度，最快六月中下旬，核二廠一號機即可上線供電，換言之，行政院已經在為重啟核電廠做準備，所以「非核家園」根本是騙選票、騙選民、騙選舉的口號和工具。

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  • 國民黨批假農作真種電，質疑非核家園騙選票。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨批假農作真種電，質疑非核家園騙選票。（資料照，記者簡榮豐攝）

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