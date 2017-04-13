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李明哲妻批中國買辦 國民黨：抹黑

2017-04-13  12:25

〔記者施曉光／台北報導〕遭中國居留的前民進黨黨工李明哲之妻李凈瑜昨日聲明痛批中國共產黨抓人，國民黨卻在台灣當「圍事」，藍營人士成為中國「買辦」，國民黨文傳會副主委洪孟楷上午召開記者會痛批李凈瑜抹黑國民黨，令人感到遺憾。

洪孟楷表示，如果李凈瑜的目的只是要把國民黨拖下水，抹黑國民黨，令人感到遺憾，目前兩岸關係已經被民進黨搞到冰凍，停滯不前，在野黨卻遭誤會，讓人覺得非常惋惜，而且政治已經凌駕於人道之上。

洪孟楷並質疑，李明哲遭拘留已經20多天，而國民黨早在3月底就曾呼籲蔡政府應該秉持人道，好好討論李明哲案的後續作為，民進黨中央與蔡政府卻未盡心盡力，好好思考如何營救。

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  • 國民黨文傳會副主委洪孟楷上午召開記者會痛批李凈瑜抹黑國民黨，令人感到遺憾。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨文傳會副主委洪孟楷上午召開記者會痛批李凈瑜抹黑國民黨，令人感到遺憾。（資料照，記者簡榮豐攝）

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