判決違背法令 綠委籲郭瑤琪案提非常上訴
2017-04-13 11:56
〔記者曾韋禎／台北報導〕監察院昨通過調查報告，認為前交通部長郭瑤琪涉台北車站商場招商案，有證人證詞前後不一、判決違背法令之虞，籲請檢察總長提起非常上訴。民進黨立委今也召開記者會呼籲檢察總長面子擺一邊，快趁此機會提出非常上訴。
監察院昨通過監委王美玉、仉桂美對於郭瑤琪案的調查報告。報告指出，郭案歷審判決對於對價關係認定標準不一致，且從未查得兩萬美元物證，而法院認定茶葉罐內有兩萬美元，所憑的是行賄者的證詞，但行賄者的最初證述均與法院最終認定的事實不符，而其他補強證據都無法適切證明茶葉罐內確有兩萬美元，依罪疑唯利被告及無罪推定原則，應予被告有利認定及無罪判決。監委因此建議法務部轉請檢察總長，研酌提起非常上訴。
民進黨立委蔡易餘等今早召開記者。他指出，大法官釋字第582號指出，共同被告的不利陳述，不能是唯一證據。外界過去屢屢要求檢查總長提出非常上訴，但總長始終拒絕到底。他認為，監察院的調查報告非常直白，只差是點名歷審法官；這是相當嚴厲的指控，總長應該提出非常上訴。
民進黨立委姚文智說，連監察院都出來說話了，總長不要視而不見。
民進黨立委莊瑞雄以自己多年的法庭經驗指出，只要看到基於證詞的判決就會擔心，因為人可能說謊，也可能記憶模糊，有誰能擔保證詞的真實性？本案自始就沒有兩萬元美金，如果證人說兩百萬是不就是兩百萬？這種被告兼證人的說詞，若無任何證據就是開玩笑。
他強調，這起冤獄除了由總長提請非常上訴，已無救濟管道。監察院已經給了下台階，總長就該把面子擺一邊，提起非常上訴。他們也不排除去拜會總長，商議此事。
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