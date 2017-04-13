立委踢爆 故宮前副院長疑竄改公文拿訴訟補助

2017-04-13 11:44

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院驚爆前副院長周筑昆疑似塗改公文，申請訴訟費用補助。立委何欣純今日在教育文化委員會上踢爆，周筑昆以公文申請訴訟補助，公文可看到用筆塗改，何欣純質疑公文經手人包含周竹昆本人在內都有竄改公文之嫌，要求故宮徹查，故宮政風室主任王玨則推說要等委員交辦就會處理。

馬政府時期出任故宮政務副院長的周筑昆，與院內員工有法律糾紛，該員工與同事私下批評周筑昆經手的工程有問題並說周圖利友人，卻遭同事錄音並呈給周筑昆，周筑昆以此為證據向該員工提起訴訟，最後該員工被判須賠周筑昆15萬元。

何欣純指出，依照公務人員規定中，民事訴訟原告、被告、參加人都能申請補助，刑事訴訟則只有被告與犯罪嫌疑人才能申請補助，但公文書中可看周筑昆要求該員工限時在報紙道歉，否則將提出「OO」訴訟，「OO」部分則可看到手寫字改為「民事」訴訟，由於改為民事訴訟，周筑昆身為原告，即符合申請訴訟補助標準，何欣純質疑，如果公文書中對於補助要點不合，可重新撰寫，為何手動塗改，啟人疑竇。

何欣純說她合理懷疑，正因為周是提告人，必須是民事訴訟才能申請補助，推測是初版公文不符合申請規定，才發生塗改以利申請補助，「一個政務副院長月薪18萬，連律師費都要塗改公文來申請公款，令人不齒。」

何欣純要求故宮必須徹查公文書所有經手人，包含經手的秘書室、政風室等每個公務人員，以及已經退休的周筑昆等都應接受調查，並公布公文原本，她表示依照刑法規定，公務人員竄改公文依照刑法可判處1年以上、3年以下有期徒刑，調查後有不法之事應該馬上移送。故宮院長林正儀則說一切都依法處理。