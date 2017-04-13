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避談選高市長 林岱樺：服務民眾熱情不變

2017-04-13  11:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，先前因「放生說」引起不小風波。林岱樺今日強調，有意參選的個人都應思考能為社會帶來怎樣的正向意義及價值，她近期回歸、探詢民意，在呈現公共政策論點部分確有檢討空間，但她服務民眾的熱情沒有改變。

林岱樺受訪指出，本次參選高雄市長，有意參選者都應思考，能為社會帶來怎樣的正向意義及價值，她近期回歸、探詢民意，反省自己在論辯、呈現公共政策論點時，個人確有需要檢討的空間，但她服務民眾的熱情、解決民眾問題的企圖心都沒改變。

媒體問是否仍有意參選高雄市長，林岱樺強調「現在倒不用講參不參選」，而是回歸高雄市甚至台灣人民的民怨何在，要百分百掌握並即時回應民意，若施政有不恰當之處，也要謙虛面對可能的瑕疵，如此民眾還是會給予掌聲。

媒體問一例一休議題，林岱樺則說她身為執政黨立委，坦承此已經造成三輸局面，她與高雄的勞工代表們對話，連勞工都陳述一例一休修法對勞工無實質受益，反而是綁東綁西，政府不得不正視此聲音，並思考是否研議調整方向，而非硬性地要在7月開始勞檢。

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  • 有意投入高雄市長選戰的民進黨立委林岱樺強調，服務民眾的熱情不變。（記者鄭鴻達攝）

    有意投入高雄市長選戰的民進黨立委林岱樺強調，服務民眾的熱情不變。（記者鄭鴻達攝）

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