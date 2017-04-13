黨員名冊外洩風波 國民黨正式向台北地檢署提告
2017-04-13 10:54
〔記者施曉光／台北報導〕為了釐清黨員名冊外洩爭議，國民黨今天上午委託律師向台北地檢署提出告訴，並將黨內初步調查相關資料及疑似洩露個資資料的中央黨部黨工與「外面人士」等涉案名單移送檢方偵辦。
召開記者會的國民黨考紀會主委劉漢廷與受託律師堅以偵查不公開為由，拒絕透露名單，劉漢廷並指出，本案除涉及違反「個人資料保護法」第四十一條，還有刑法第三百五十九條不當取得電腦資料的罪行。
對於媒體詢問，此舉將對這次國民黨主席選舉有何影響？他說，相關資料都已交付檢方，偵辦節奏也掌握在檢方手中，他並強調，由於黨員個資外洩問題，已經被黨內許多人主張影響選舉的公平、公正，事實上選舉已經受到影響，不是黨中央提告後才影響選舉。
他並說，如果此事單純在黨內處理，不移送檢方，並直接宣布那些特定人或特定陣營涉入，反而會被社會懷疑是在刻意操作，因此面對媒體一再要求公布名單，「我們不敢也不能提出任何指涉的方向」。
劉漢廷指出，黨員個資外洩風波發生後，包括黨主席參選人郝龍斌、詹啟賢都質疑問題嚴重且影響選舉，黨中央如果不釐清事實，背負沉重的責任與壓力，為了給各界及黨魁參選人交待並自清，才決定將此事在調查告一段落並掌握事證後，移交檢方調查。
國民黨主席參選人郝龍斌陣營上月爆料，1月才申請入黨的新徵黨員，竟能收到另一位黨主席參選人吳敦義寄來的連署文宣，質疑黨員名冊外洩，要求黨中央究辦。
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