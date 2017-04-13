快來看！ 國防部副部長為反毒秀倒立
2017-04-13 10:27
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為推動反毒，近期和專業特技團體「撼動H.D.A」合作，到台北、台中軍中巡迴反毒宣導，國防部副部長鄭德美上將昨在後備指揮部「忠愛營區」主持宣導時，還在團員協助下，大秀倒立特技。
鄭德美表示，「反毒戰爭已經開始了！」盼官兵心手相連，建構綿密反毒網，杜絕毒品危害。
根據「撼動H.D.A」臉書專頁自我介紹，該團體由一群熱愛文化的大學生組成，由文化部、多位立法委員與各界人士的鼓勵與支持下，漸漸逐步成形而演變為國內首支最年輕的專業特技團體。昨日除邀請鄭德美同樂外，團員也將木椅堆疊至二層樓高，該團團長許鈺祥在最高點表演倒立，並坐在最高處和官兵合唱「我的未來不是夢」，藉由木椅堆疊過程、團員相互扶持，傳達面對毒品誘惑時，要小心謹慎、相互關懷等理念。
鄭德美則強調，「反毒戰爭已經開始了！」每位官兵要心手相連，建構綿密的反毒網，杜絕毒品的危害，領導幹部更應發揮耐心、關心與愛心，營造和諧生活環境，將官兵視為家人，發自內心給予關懷，共同面對困難與挑戰，必定能帶領官兵遠離毒品誘惑，維護部隊純淨。
有趣的是，鄭德美曾在立法院外交及國防委員會備詢時，被立委問及身體狀況，鄭德美還當場秀出站立前彎，展現優異的柔軟度。
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