反空污大作戰 林全11時將宣示政府決心
〔記者李欣芳／台北報導〕環保團體今年2月在台中、高雄兩地發起反空污大遊行，要求政府重視並解決空氣污染問題，鑑於反空污的重要性以及各界高度關注，政府展開「反空污」大作戰，閣揆林全今天上午11時將在行政院院會後親自召開記者會，說明政府反空污的決心與態度。
環保署長李應元將在記者會宣布環保署改善空污的重要策略，包括3年內淘汰二行程機車超過100萬台，且政府補助淘汰的機車數量無上限；裁汰一、二期柴油大貨3年8萬台；三期柴油大貨車加裝濾煙器，3年補助逾3萬台。另外，在節能減碳方面，經濟部也將表明會逐步更新火力發電廠等設備，使污染排放接近天然氣排放標準。
李應元說，反空污的大方向將由林全宣布，環保署則是說明具體改善策略，據悉，為鼓勵加速二行程機車淘汰，超過100萬後，政府將繼續補貼，補貼無上限。
林全今天將親自站上第一線向外界說明政府反空污的做法引發外界矚目，行政院認為，這是因為反空污的議題很重要，當前空污、反毒與廢核都是民眾最關心的議題，空污議題攸關全民健康，對於環保團體今年2月在台中、高雄發起的反空污大遊行，要求改善空污，政府也要有明確回應，林全今天主要是要表明政院反空污的決心與態度。
環保署這次主要是進行移動污染源防制的「淨空大作戰」，鑑於二行程機車全台仍有近160萬台，環保署預定3年內要汰除污染程度較高的二行程機車100萬台，106年到108年每台分別補貼1500元、1000元、500元，以遞減方式激勵民眾加速淘汰，預估將可帶動換購車潮，相關電動機車業者也將受惠。
鑑於中南部空污嚴重，副總統陳建仁先前回應反空污大遊行時表示，政府已下定決心全力做好「反空污，抗暖化」的工作，但需時間整頓，政院官員表示，反空污是相當重要的議題，各界高度關注，由於這與國人健康息息相關，若沒處理好，將難以與經濟發展取得平衡。
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標題：反空污大作戰 林全11時將宣示政府決心
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