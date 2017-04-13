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原住民語言凋零 綠委批國民黨查禁方言所害

2017-04-13  10:07

［記者陳鈺馥／台北報導］立法院內政委員會今日審議「原住民族語言發展法草案」，行政院及朝野立委共提7版本，民進黨立委Kolas Yotaka發言指出，因國民黨政府查禁方言政策之害，原住民族語言正快速死亡。

Kolas Yotaka表示，原住民族語言瀕臨滅絕，原民文化也正被殖民，1945年後國民黨政府施行山地平地化，1946年行政長官公署設置國語推廣委員會，進行一連串國語教學，鋪天蓋地查禁方言，原住民族語言在過去60多年來快速凋零。

Kolas Yotak建議，教育機關和原民主管機關應一同推廣，讓原住民族文字合法化，文字可以同步發展，提供廣播及電視推廣原住民族語言，積極培育師資。

國民黨立委簡東明說，1945年後國語政策在原住民部落推廣太成功，導致原住民族語言快速消失，他自己國小三年級就到平地讀書，下山前已把母語學會，復振原住民族語言要從小做起。

國民黨立委廖國棟指出，非常感慨會講原住民母語的人越來越少，語言是千百年來祖宗智慧的累積，當語言一旦消失就會與原鄉斷了臍帶關係，都會區幾乎聽不到有人使用原住民語，建議原住民小朋友多利用暑假期間，回部落學母語。

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  • 原住民語言凋零，綠委Kolas Yotaka批國民黨查禁方言所害。（資料照，記者劉信德攝）

    原住民語言凋零，綠委Kolas Yotaka批國民黨查禁方言所害。（資料照，記者劉信德攝）

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