「和梅克爾座車同等級」小英全防彈總統座車10月抵台

2017-04-13 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕根據國安局今年度預算書，為執行對第14任總統安全維護工作需要，將「購置總統警衛室安全防護警備車一輛」，汽缸總排氣量為4000ＣＣ，預算金額為2500萬台幣。而日前由奧迪（Audi）福斯汽車公司以比底價低10萬元的2490萬元得標，確定將採購規格和「德國總理梅克爾座車相同等級」的全新「A8L Security」，預計10月就能運抵台灣，也是台灣首次購買全車防彈的總統座車。

不只防槍攻擊 也可擋手榴彈

這輛奧迪「A8L Security」高等級防彈係數的總統座車，無論是前後玻璃、車門、底盤及輪胎，都具有可抵擋手槍、步槍攻擊的防衛能力，對手榴彈攻擊也具抵擋能力；車內將裝設各式緊急救援與防護、通訊及指揮系統，可大幅提升國家元首車隊遭遇突發、緊急事件，甚至恐怖攻擊事件時的安全維護能力。

據《蘋果日報》報導，這輛價值2490萬的奧迪全防彈總統座車，預計10月就能運抵台灣，而遭毒氣攻擊時，可以全車密閉，並啟動車內的供氧系統，可維持一小時的純氧供應。目前小英總統所乘座的奧迪「A8L 50 TFSI」，仍將在總統維安車隊中進行調度使用。