詹啟賢：黨魁勝選就選總統 國民黨不能期待外人

2017-04-13 09:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天上午接受廣播電台專訪時重申，只要當選，未來就會參選2020大選的態度，對於競爭對手郝龍斌主主打黨魁應是抬轎者，並支持鴻海董事長郭台銘等人選參選總統，他批評，「這種想法有點一廂情願」。

主持人問他，不是與郭台銘的交情不錯？詹啟賢欲言又止的說，「他的說法我不太多說」，「萬一他不答應怎麼辦？」詹並強調，國民黨不能期待外面的人，如果誰當選黨主席，就應該參選總統，如果黨魁不是他，他也不會去爭，他還重提國民黨2016年大選「換柱」為例，強調自己不希望國民黨再重蹈前主席朱立倫的經驗。

有關2018年地方選舉，詹啟賢說，必須尊重地方，不能再由上而下決定，應該由大家一起找出可以勝選的人，就算是艱困選區，一次選不上，也要找出一位將來有機會的人，讓他下一次可以當選，不能再找一些大頭到地方去「騙一騙」，「明星去也沒用」，卻把培養年輕人的機會堵住了。

他強調，國民黨要有志氣揮軍南下，在中南部拓展地盤，過去國民黨以為把北部顧好就沒事了，「水會逐漸往北淹上來」。

他舉民進黨為例，2010年地方選舉民進黨幾個天王下去選，結果都沒選上，2014年就不再這樣做，成績也變好，只要尊重地方、培養新人，黨主席扮演好選舉總指揮，才能把黨的氣勢帶上來，而不應該為自己培養政治勢力。