| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

詹啟賢：黨魁勝選就選總統 國民黨不能期待外人

2017-04-13  09:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天上午接受廣播電台專訪時重申，只要當選，未來就會參選2020大選的態度，對於競爭對手郝龍斌主主打黨魁應是抬轎者，並支持鴻海董事長郭台銘等人選參選總統，他批評，「這種想法有點一廂情願」。

主持人問他，不是與郭台銘的交情不錯？詹啟賢欲言又止的說，「他的說法我不太多說」，「萬一他不答應怎麼辦？」詹並強調，國民黨不能期待外面的人，如果誰當選黨主席，就應該參選總統，如果黨魁不是他，他也不會去爭，他還重提國民黨2016年大選「換柱」為例，強調自己不希望國民黨再重蹈前主席朱立倫的經驗。

有關2018年地方選舉，詹啟賢說，必須尊重地方，不能再由上而下決定，應該由大家一起找出可以勝選的人，就算是艱困選區，一次選不上，也要找出一位將來有機會的人，讓他下一次可以當選，不能再找一些大頭到地方去「騙一騙」，「明星去也沒用」，卻把培養年輕人的機會堵住了。

他強調，國民黨要有志氣揮軍南下，在中南部拓展地盤，過去國民黨以為把北部顧好就沒事了，「水會逐漸往北淹上來」。

他舉民進黨為例，2010年地方選舉民進黨幾個天王下去選，結果都沒選上，2014年就不再這樣做，成績也變好，只要尊重地方、培養新人，黨主席扮演好選舉總指揮，才能把黨的氣勢帶上來，而不應該為自己培養政治勢力。

廣告
  • 對於另一為參選人郝龍斌主張黨主席應扮演抬轎人的角色，拱鴻海董事長郭台銘參選2020年總統大選，參選國民黨主席的詹啟賢接受電台訪問時表示，這種說法有點一廂情願。（資料照，記者朱沛雄攝）

    對於另一為參選人郝龍斌主張黨主席應扮演抬轎人的角色，拱鴻海董事長郭台銘參選2020年總統大選，參選國民黨主席的詹啟賢接受電台訪問時表示，這種說法有點一廂情願。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 詹啟賢 選總統 郭台銘
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：詹啟賢：黨魁勝選就選總統 國民黨不能期待外人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.