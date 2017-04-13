詹啟賢：黨魁勝選就選總統 國民黨不能期待外人
2017-04-13 09:24
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天上午接受廣播電台專訪時重申，只要當選，未來就會參選2020大選的態度，對於競爭對手郝龍斌主主打黨魁應是抬轎者，並支持鴻海董事長郭台銘等人選參選總統，他批評，「這種想法有點一廂情願」。
主持人問他，不是與郭台銘的交情不錯？詹啟賢欲言又止的說，「他的說法我不太多說」，「萬一他不答應怎麼辦？」詹並強調，國民黨不能期待外面的人，如果誰當選黨主席，就應該參選總統，如果黨魁不是他，他也不會去爭，他還重提國民黨2016年大選「換柱」為例，強調自己不希望國民黨再重蹈前主席朱立倫的經驗。
有關2018年地方選舉，詹啟賢說，必須尊重地方，不能再由上而下決定，應該由大家一起找出可以勝選的人，就算是艱困選區，一次選不上，也要找出一位將來有機會的人，讓他下一次可以當選，不能再找一些大頭到地方去「騙一騙」，「明星去也沒用」，卻把培養年輕人的機會堵住了。
他強調，國民黨要有志氣揮軍南下，在中南部拓展地盤，過去國民黨以為把北部顧好就沒事了，「水會逐漸往北淹上來」。
他舉民進黨為例，2010年地方選舉民進黨幾個天王下去選，結果都沒選上，2014年就不再這樣做，成績也變好，只要尊重地方、培養新人，黨主席扮演好選舉總指揮，才能把黨的氣勢帶上來，而不應該為自己培養政治勢力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- （影音）隋棠澄清沒偏心 爸爸彈唱情歌Max超萌跟唱
- 及時雨 台水：5月底前不二階限水
- 北市》夜店納八大行業 違規斷水電不能訴願
- 等了20年 投131線拓寬8月完工
- 寇特羅素加盟《星際異攻隊2》 導演美夢成真
- 「頂新」臭名遠播 集團悄悄停用
- 福隆沙雕季10年 造13公尺城堡
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事
- 台南刮刮樂大盜收押 彩券業讚：大快人心
- 肩頸痠痛別輕忽 頸椎脫位恐癱
- 司改分組決議》評鑑司法官 人民可直接提案
- 欠債近億反控逼簽本票 法官判債主無罪
- 鋒面影響漸緩氣溫回升 下週注意熱帶擾動發展
- 川習會前 美日討論對北韓動武
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei mayor to invite Xi to Taipei Universiade
- 駭客再曝光3女星裸照 還囂張預告下波名單
- 酷玩點點名 歌王歌后分手情侶全來了
- 連人權都透過買辦 立委批中國格局低
- 這組對照圖...讓百萬網友鼻酸
- 醫病》9歲男童運動後昏倒 醒來半攤竟因這病症
- 前瞻計畫 鄭文燦、林佳龍：非獨厚綠營
- 小開駕賓士遭掃射 疑買二手車遭誤認
- 200萬大關失守 帝寶每坪188萬拍定
- 產能需求發熱 力成、華東Q2續強
- 磐石會長林錫銘︰非修法不可
- 經典賽症候群》葉總過來人「說沒影響是騙人」
- 社論》新型的對台「特許」？
- 基地台退出河濱公園 收訊差惹怨
- 石門水庫擬建排砂隧道 市府：恐釀水患
- MLB》生涯初先發大演三振秀 洋基2菜鳥立大功（影音）
- 「以後不會再發生」 聯航執行長再度道歉拒下台
- 都勞動部說了算 學者︰公開標準才能服眾
- 兒子養了14年 驚覺妻偷警官生的
- 故宮變春宮？ 立委踢爆故宮人上班逛色情網站
- 果真腰纏萬貫！ 2女各夾帶175萬台幣出境遭查獲
- 六輕生媒、石油焦許可證 立委籲雲縣不展延
- 林俊傑復合舊愛？ 林采薇曬毛孩洩密
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：詹啟賢：黨魁勝選就選總統 國民黨不能期待外人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分