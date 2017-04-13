藍營黨魁之爭有賄選？詹啟賢：樁腳很難講
2017-04-13 08:47
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今天上午接受廣播電台專訪時透露，這次的黨主席選舉綁樁問題很嚴重，面對主持人詢問是否可能有賄選情形？他說，要看是哪種情況，當主持人進一步追問，會有花錢賄選的可能？他則說，錢不會直接交給黨員，「樁腳方面就難講了」。
詹啟賢說，他很擔心這次黨主席選舉走回頭路，包括綁樁腳、政治利益交換、請客吃飯、人頭黨員等問題，都是以前黨內最被詬病的問題，這次卻死灰復燃，前主席馬英九時代雖然丟掉這一塊，但這次選舉卻變本加厲，在台北市以外地區情況非常嚴重，他希望黨員們好好想一想。
對於綁樁、人頭問題，詹啟賢說，雖然那些「被關注的人」矢口否認，但大家全都知道，而且媒體報導提一下後，就不再提了，也不報地方上的事，他提醒只要到地方去了解一下，就知道情況很嚴重。
詹啟賢還說，到底黨中央要用何種態度處理？是投鼠忌器嗎？「不是只有一位候選人有這樣的情況」，其他幾位參人都覺得高高舉起、輕輕放下也就算了，但這對黨將來的影響不得了。
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