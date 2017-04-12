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議員選戰正妹對決？傳時力找「雞排妹」挑戰高嘉瑜

2017-04-12  23:23

〔即時新聞／綜合報導〕備戰2018選舉，外傳時代力量可能徵召「雞排妹」鄭家純，挑戰民進黨美女議員高嘉瑜的選區，高嘉瑜對此表示有壓力、會用實力拚戰，時代力量發言人則回應提名部分年底才會確認。

據《三立新聞》報導，時代力量看準鄭家純的高人氣，有意請她出選台北內湖內港區議員，與同樣有大批粉絲的民進黨議員高嘉瑜競爭。對此高家瑜表示，有聽說類似傳聞，認為雞排妹可以吸引很多年輕人選票，讓她很有壓力，不過她會以從政實力應戰。

年僅24歲的鄭家純網路粉絲42萬，大勝高嘉瑜的13萬，不過有民眾認為雞排妹形象較有爭議。對於類似傳聞，時代力量發言人李兆立回應表示，提名參選的部份都還是在年底確認，目前並沒有被告知或接到這樣的消息。

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  • 外傳時代力量看準鄭家純（見圖）的高人氣，有意請她出選台北內湖內港區議員，與同樣有大批粉絲的民進黨議員高嘉瑜競爭。（資料照，記者潘少棠攝）

    外傳時代力量看準鄭家純（見圖）的高人氣，有意請她出選台北內湖內港區議員，與同樣有大批粉絲的民進黨議員高嘉瑜競爭。（資料照，記者潘少棠攝）

  • 外傳時代力量找來雞排妹挑戰內湖南港區議員，民進黨議員高嘉瑜（見圖）對此表示有壓力、會用實力拚戰。（翻攝自臉書）

    外傳時代力量找來雞排妹挑戰內湖南港區議員，民進黨議員高嘉瑜（見圖）對此表示有壓力、會用實力拚戰。（翻攝自臉書）

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