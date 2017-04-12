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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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賴士葆證實「李俊敏是我的顧問」 負責救援

2017-04-12  22:02

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工李明哲至今遭中方拘留依然下落不明。李凈瑜今日指出國民黨政策會執行長蔡正元前特助李俊敏，日前曾表示願意作為中間人提供協助，但被李凈瑜拒絕。李俊敏當時自稱是國民黨立委賴士葆的助理。對此，賴士葆今日傍晚在臉書上證實，李俊敏從本屆立委任期開始就擔任他的顧問，負責台灣人民受困於中國的救援工作。

賴士葆表示，有鑑於李俊敏過去對兩岸交流有豐富的經驗，「自本屆起特別聘他為本辦公室顧問，並且成立人權小組，專司台灣人民受困於大陸的救援工作。」並強調這份工作完全是義務性質分毫不取。

賴士葆也說，目前兩岸關係進入冰凍期，許多台灣人在中國碰到問題會找現任立委幫忙。而這類的工作困難度很高，所以就過去的經驗，越低調越好。

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  • 賴士葆今日傍晚在臉書上證實，李俊敏從本屆立委任期開始就擔任他的顧問，負責台灣人民受困於中國的救援工作。圖為賴士葆（資料照，記者簡榮豐攝）

    賴士葆今日傍晚在臉書上證實，李俊敏從本屆立委任期開始就擔任他的顧問，負責台灣人民受困於中國的救援工作。圖為賴士葆（資料照，記者簡榮豐攝）

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