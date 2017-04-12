陳良基年領取8千萬研究補助 科技部：符合規定

2017-04-12 20:45

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部長陳良基入閣後仍持續領取科技部的研究補助，光105年一年的補助費用就高達8000萬，金額為閣員之首。科技部表示，擔任計畫主持人的研究人員借調為政務人員期間，計畫仍照常補助，只要不支領每月的主持人經費就沒有問題。

根據科技部的公開資料顯示，陳良基於105年通過的申請研究案共有兩件，「前瞻下世代行動通訊終端關鍵技術研究」與「探索未來新興積體電路設計技術」，分別獲得7600萬與523萬2000元。

對此，科技部說明，「前瞻下世代行動通訊終端關鍵技術研究」是三年期計畫的第三年，在陳良基入閣前就已經獲得補助；至於「探索未來新興積體電路設計技術」相關研究計畫則是去年核可的新研究計畫。依據科技部補助專題研究計畫作業要點，只要計畫主持人借調為政務人員期間不支領主持人經費，就沒有問題。

科技部綜合規劃司司長林廣宏解釋，不只陳良基，包含被點名的經濟部長李世光、內政部長葉俊榮、原能會主委謝曉星、政務委員林萬億及吳政忠、國安會諮詢委員童振源等人，入閣後均未支領主持費，其中葉俊榮更在入閣前就已經向科技部申請暫停執行手上的研究計畫，因此200多萬的補助也已經暫停。

除了主持人費外，根據科技部規範部內主管的專題研究計畫處理原則，科技部長不得擔任研究計畫主持人，但根據科技部的公開資料顯示，陳良基目前仍擔任「前瞻下世代行動通訊終端關鍵技術研究」與「探索未來新興積體電路設計技術」兩的主持人，恐有違反規定之嫌。

林廣宏說明，為達到利益迴避，部內確實有此一規範，不過相關條文也有規定，若是接任部長前已擔任計畫主持人，需在到職日起三個月內，由計畫執行機關提出變更。

以陳良基為例，今年2月8日借調至科技部，因此台大必須在5月8日前向科技部提出變更主持人申請。根據科技部的資料，兩項計畫日前已陸續找到適合的主持人，並分別於3月與4月由台大送出變更主持人申請。其中3月所提的變更申請已經通過，近期就會變更主持人。