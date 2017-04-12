陳良基年領取8千萬研究補助 科技部：符合規定
〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部長陳良基入閣後仍持續領取科技部的研究補助，光105年一年的補助費用就高達8000萬，金額為閣員之首。科技部表示，擔任計畫主持人的研究人員借調為政務人員期間，計畫仍照常補助，只要不支領每月的主持人經費就沒有問題。
根據科技部的公開資料顯示，陳良基於105年通過的申請研究案共有兩件，「前瞻下世代行動通訊終端關鍵技術研究」與「探索未來新興積體電路設計技術」，分別獲得7600萬與523萬2000元。
對此，科技部說明，「前瞻下世代行動通訊終端關鍵技術研究」是三年期計畫的第三年，在陳良基入閣前就已經獲得補助；至於「探索未來新興積體電路設計技術」相關研究計畫則是去年核可的新研究計畫。依據科技部補助專題研究計畫作業要點，只要計畫主持人借調為政務人員期間不支領主持人經費，就沒有問題。
科技部綜合規劃司司長林廣宏解釋，不只陳良基，包含被點名的經濟部長李世光、內政部長葉俊榮、原能會主委謝曉星、政務委員林萬億及吳政忠、國安會諮詢委員童振源等人，入閣後均未支領主持費，其中葉俊榮更在入閣前就已經向科技部申請暫停執行手上的研究計畫，因此200多萬的補助也已經暫停。
除了主持人費外，根據科技部規範部內主管的專題研究計畫處理原則，科技部長不得擔任研究計畫主持人，但根據科技部的公開資料顯示，陳良基目前仍擔任「前瞻下世代行動通訊終端關鍵技術研究」與「探索未來新興積體電路設計技術」兩的主持人，恐有違反規定之嫌。
林廣宏說明，為達到利益迴避，部內確實有此一規範，不過相關條文也有規定，若是接任部長前已擔任計畫主持人，需在到職日起三個月內，由計畫執行機關提出變更。
以陳良基為例，今年2月8日借調至科技部，因此台大必須在5月8日前向科技部提出變更主持人申請。根據科技部的資料，兩項計畫日前已陸續找到適合的主持人，並分別於3月與4月由台大送出變更主持人申請。其中3月所提的變更申請已經通過，近期就會變更主持人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 陳水扁口述揭密 2000年就職小紙條是「他」傳的
- 公園預定地疑似有城牆石 柯：北門正在蓋快來搬
- 中常委要代理主席「有所作為」 洪辦：洪仍為黨主席
- 被爆與新歡十指緊扣？ 戴錫欽出面回應
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 初嚐禁果性愛上癮 書法8段美少女下海洩慾
- NBA》魏少創新猷 柯瑞大讚「他的表現非常突出」
- 主場開幕戰的喜…等候升冠軍旗 小熊迷大雨打不退
- 美度輕奢華 寵愛媽咪
- 神視角！夏語心運動完香汗淋漓 美乳若隱若現
- NBA》世界和平湖人主場最終戰先發 隊友要他拿62分
- 包容蔣友青脫序 義肢千金8年不離不棄
- 亞裔醫師聘2組律師 恐向聯航提起訴訟
- 年輕人太會花錢？ 全聯總裁遭嗆：不花錢你賺什麼
- 軍機噪音擾民未獲補助 彌陀里長要求重測
- 三輪拼裝自行車騎上路 如果沒申請都是違法
- 白百何陳羽凡鬧婚變 最大贏家竟是「她」？
- 柯瑞重開機 勇士14連勝沒延續
- 黃曉明美國拜師 《鋼鐵2》尬狠角色
- 不滿被住戶打傷 保全員洩漏住戶身分挨罰6萬
- 機車行老闆垂涎女員工兩度硬上 判賠40萬
- 老翁跳崖尋短 警消垂降200米救人
- 蔡依林服了！男粉台下大跳《花蝴蝶》超到位
- 芎林人也要運動公園！ 地方爭取空品區綠地
- MLB》馬林魚主場開幕戰 喵星人外野逛大街還爬牆（影音）
- 中職》傷兵+WBC症候群 台日韓冠軍隊同落難
- 彰縣拚綠色交通 盼捷運延伸和美、鹿港
- 改善三鶯民生 三鶯二橋、污水廠力拼暑假完工
- 工地塔吊墜落 1工人摔死2傷
- 追討逾12億稅金、罰鍰 彰化去年績效居冠
- 有感救護需求劇增 寢具公司捐贈救護車
- NBA》籃網明例行賽最終戰 林書豪輪休不打
- 酷玩開口唱中文歌！ 貝斯手慶39歲生日
- 司改會議》司法官評鑑個案 免送監察院審查
- 聯準會「變焦」 葉倫：力保經濟成長動能
- 老蕭興奮合影酷玩 阿信瑪莎低調觀摩
- 蔣友青去年早結婚 愛情長跑8年始終熱戀
- MLB》大都會球星打擊率不到1成 總教練笑稱要找FBI
- 白百何陳羽凡早離婚？ 去年8月互相取關
- 夢想翻轉偏鄉童 替代役家變書香站
- NBA》表現下滑無礙 柯瑞球衣銷售榜二連霸
- 麥莉陷裸照門第2波 超模自慰影片流出
- 泰國新年 人象潑水戰
標題：陳良基年領取8千萬研究補助 科技部：符合規定
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email