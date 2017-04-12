鍾小平嗆柯P是台北「甘草」 投他的年輕人都腦殘

2017-04-12 19:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告答詢，有意參選市長的國民黨台北市議員鍾小平砲火連珠抨擊，質疑柯文哲是有史以來最沒有程度的市長，「人家是印度甘地、你是台北甘草，你很好笑你知道嗎？你跟電影周星馳有什麼兩樣」，還在世大運跑到還跌倒「這麼狼狽」、「我真懷疑你騎腳踏車幾百公里怎麼騎的啊！」

未料，柯文哲回說，「不然我們兩個要不要騎騎看！」

鍾小平回說，「可以！你跟我下戰帖嘛！沒有問題啊！我跟你騎啊！我跟你爬台北101登高」，鍾小平還質疑，難道柯文哲是靠特異功能，體力那麼差，很懷疑騎得動腳踏車。

柯文哲再回說，「因為我有超強意志力。」

鍾小平直說，「我想柯文哲充滿誠信，不至於打禁藥騎完吧」、「但我們懷疑你體力、能力有沒有辦法幹市長。」

鍾小平質詢時先提到北市府尚未獲得中央前瞻計畫預算，並指要給柯文哲三天，若三天不去努力要到預算，「看我去監察院糾舉你，看監察院怎麼對付你」。

鍾小平還批評柯文哲，每天談信仰價值，就要方向，「你的方向在哪裡、你把台北變到哪裡？你愧對這些年輕人，年輕人以85％對15％懸殊比例，讓你打敗連勝文」，但房子買不起、加薪沒有、托育中籤率8％，「我覺得年輕人投給你都是腦殘耶！然後宅心仁厚，你還自以為是，如果我是你就切腹自殺咧！」

對此，柯文哲表示，北市府是按照策略地圖概念施政，要台北市要變成移居永續的城市，不要打高空。