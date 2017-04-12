中常委要代理主席「有所作為」 洪辦：洪仍為黨主席

2017-04-12 19:37

〔記者施曉光／台北報導〕由於堅持不依照中常會決議，針對法院日前對黨代表選舉資格所做假處分提出抗告，引來挺吳派中常委質疑，並要求代理主席職務的副主席林政則「不要再客氣」、「應該有所作為」，洪秀柱競選辦公室發言人馮怡超回應，「請假不是請辭，洪秀柱仍然為中國國民黨的黨主席」，洪、林職權分工非常清楚，沒有中常委所質疑的問題。

對於挺吳派中常委林榮德的批評，馮怡超表示，政黨的社會信任來自於政黨代表性人物的品格，以及政黨本身的形象，以及能否堅守制度，唯有維護制度正常運作，才能取得信任，過去黨內因人設事，甚至以權變之名，行黑箱妥協之實，洪秀柱為了建立黨的社會信任，不能不改革這些陋習，必須堅持維護遊戲規則。

馮怡超表示，洪秀柱對於制度向來非常重視，除了在黃復興黨代表名額的議題上，要求貫徹基本民主價值的票票等值原則，在黨中央的誠信原則議題上，也堅守自己的立場，不能同意在選舉2個月前就改變規定的決議。

至於與立院黨團的關係，馮怡超說，洪秀柱與大部分的藍委溝通都沒有問題，溝通順暢。