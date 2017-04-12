畜產公司「綁樁」挨批 柯文哲坦言：程序應走完

2017-04-12 18:47

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨時代的台北農產運銷公司前董事長莊龍彥派於農會選舉獲勝後，也可推派台北畜產公司4席董事，足以在11席董事會中影響董事長人事，豈料，國民黨台北市議員汪志冰發現，柯市府為讓前立委陳憲中可擔任董事長，竟未經遴選，在8天內將原本董事張幸松換成陳憲中，張再回鍋任董事；台北市長柯文哲下午於議會施政報告備詢，汪質疑「這不是綁樁，什麼是綁樁？」

北市府6大公司之一的台北畜產公司有11席董事、其中市府占5席，在士林區農會持有3成股權。但今年3月18日，北市最大的士林區農會改選理事長，與莊龍彥合作的葉文忠獲勝，擊敗士林區前農會理事長郭萬清力挺的鄒枝和；這也導致莊龍彥系統將可推派4席董事，與北市府競爭。

汪志冰指出，畜產公司董事長陳憲中，與前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬關係密切。北市府去年爭取台北農產運銷公司人事主導權完敗後，柯文哲要求通盤檢討6大公司，並由副市長陳景峻牽線，安插「樁腳」至各大公司，陳憲中、畜產公司總經理姚量議都是市府屬意人選，還想撤換前朝的花卉公司總經理張堂穆。

但汪志冰質疑，柯市府3月24日先發函撤換市府派任的董事張幸松，再安插陳憲中進入公司，陳如願當上董事長，張3月31日又恢復董事職位，人事更動過程8天內完成；且人事案未經正當遴選程序，柯文哲從頭到尾操刀。汪說，柯文哲屢次譴責前朝用位子酬庸，如今重蹈覆轍，龜笑鱉無尾！批柯「當你酸別人自己做更糟！」

柯文哲解釋，這應該是士林農會突然董事長不見、被換掉，所以突然去調動，並坦言「應該要走完程序。」汪追問柯承認作業有問題？為了綁樁？柯僅回應，這個程序要走完。