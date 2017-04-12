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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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轉任教部次長 蔡清華未領研究計畫主持費

2017-04-12  18:10

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕學者轉任政府官員，但往往身上仍有相關研究計劃正在執行，並向科技部請領研究費等，如教育部次長蔡清華目前亦有計畫執行中，但他澄清，任官就依規定，沒領主持費，是用自假與休息時間研究，認為學者有其學術生涯，若當官就強迫停止研究，那就無學者想來當官了。

蔡清華在去年520新政府上任，從文藻外語大學副校長一職調任到教育部擔任政務次長，其學術研究領域則為比較教育、師範教育、教育政策、高等教育、教育行政等；而根據科技部網站查詢，蔡清華目前仍有「國小學生全球公民素養之跨國比較研究」計畫在執行，總計畫金額為32萬4500元，申請時間為去年8月1日起，預計執行到今年7月底結束。

蔡清華解釋，一上任後，就依照科技部規定，停領計畫主持費，印象中主持費1個月僅1萬多元，完全按照規定，但為了延續研究，即使當政務官，仍花額外時間指導學生，進行研究，凌晨1、2點都還寫信跟研究生、國外學者聯繫，也曾花自己假日赴韓國考察，但考察費在計畫申請時已編列，一切依照規定。

蔡清華認為，這些計畫都是來當政務官之前申請的，許多學者當官之前有其學術生涯，也都有指導學生，計畫申請也具延續性，不能說一來當官，就斷掉所有計畫、放棄學生，否則恐怕就沒有學者要來當官了。

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  • 教育部次長蔡清華。（記者吳柏軒攝）

    教育部次長蔡清華。（記者吳柏軒攝）

  • 教育部次長蔡清華在104、105年都曾向科技部申請計畫，目前身上仍有一項計畫執行中，但已依規定停領計畫主持費。（取自網路）

    教育部次長蔡清華在104、105年都曾向科技部申請計畫，目前身上仍有一項計畫執行中，但已依規定停領計畫主持費。（取自網路）

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