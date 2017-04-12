沒活動中心用地 潭子區里長拒絕鄰里調整

2017-04-12 18:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府辦理里鄰區域調整，潭子紛擾多，由於活動中心等公共設施不足，潭子區福仁里長游豐瑋及東寶里長林銘泉皆反彈，要求市府解決，否則反對分里；民政局表示，分里將回歸以大馬路為分界，活動中心以土地無償使用及聯合使用為原則；里長則表示，潭子區都市計畫未預留活動中心用地，里長如何找地興建？市府應解決問題而非造成地方紛爭。

民政局辦理里鄰區域調整，調整範圍包括北屯區水景里、軍功里；大里區瑞城里、東湖里；南區樹義里、樹德里；豐原區南陽里、北陽里；烏日區九德里；西屯區永安里、惠來里；潭子區東寶里、潭陽里、福仁里、甘蔗里；南屯區豐樂里、文山里。其中，潭子區四里將分成九里，分別為東寶里、新寶里、潭陽里、新陽里、福仁里、新福里、甘蔗里、勝利里、甘水里。

因調整案送議會臨時會審查，議員蕭隆澤等認為分里界線應以大馬路來劃分，議會要求民政局重新檢討，民政局基於地方和諧，副局長盧政遠與承辦人員等今天積極拜會潭子區議員及里長等溝通，以求分里作業能順利完成。

潭子區東寶里長林銘泉表示，分里後公共資源分配不均，原東寶的志工隊變成別里，一切都要重來，對現任里長不利，公共設施受高速公路豐原交流道特定區限制，也無法興建解套，另分出來的里名，市府也未與里民等溝通討論。

潭子區福仁里長游豐瑋也表示，目前潭子區各里活動中心幾乎皆不合法，加上位於高速公路豐原交流道特定區，發展受限，若不解編，都市計畫公共設施用地沒有著落，分里後原本的里活動中心變成別里的，里長要吵架，市府應設法解決公共設施問題，活動中心問題不解決將堅決反對分里。

民政局副局長盧政遠不諱言，分里涉及地方政治角力，基於地方長遠發展，將回歸以大馬路為原則進行劃分；新的里名有討論空間，會尊重地方意見；但活動中心設置因用地取得困難，市府以土地無償使用及聯合使用為原則，里鄰調整後，活動中心不會變成別里的，而是聯合使用。