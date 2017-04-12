國民黨質疑 民進黨政府搞文化台獨

2017-04-12 17:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日邀請文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國就「文化台獨去中國，兩岸關係雪加霜」進行專題演講，代理主席林政則聽取演講後表示，為了帶領中華民國走出困境，國民黨必須團結奮發，早日拿回政權，才能讓兩岸關係重返和平發展的道路。

林政則指出，由於民進黨與中國大陸缺乏互信基礎，對岸對於蔡英文總統的模糊訴求，所謂「維持兩岸現狀」的說法，一直採取「聽其言，觀其行」的立場，而且民進黨執政不到1年，已先後做出了「廢止微調課綱」、「去孫中山」、「去蔣中正」、「去孔子」、「去黃帝」等帶有「去中國」意涵的「文化台獨」行徑，加深對岸疑慮，也才會強調反對「任何形式的台獨」，但民進黨政府似乎毫無警覺。

林政則還說，「文化台獨」割裂出去的，不僅是海峽對岸，還有全世界的華人社群，只會讓台灣失去海內外華人的向心力，使得在國際間更加孤立，導致台灣更為邊緣化，不斷往下沉淪。

此外，國民黨中常會今日通過106年黨主席選舉中央選舉監察委員會委員推薦9人名單，成員包括中評會主席團主席許水德、陳金讓、蔡鈴蘭，以及分別由吳敦義、洪秀柱、郝龍斌、詹啟賢、潘維剛、韓國瑜等6位黨魁參選人所推薦的姚江臨、游顥、吳育昇、林政緯、陳淑慧、李昭平等6人。