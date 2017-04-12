質疑反毒效果差 許淑華議場秀「白粉」
2017-04-12 17:06
〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今下午舉行市長答詢。民進黨台北市議員許淑華今拿了一包裝滿白色粉末的夾鏈袋，質詢台北市長柯文哲、北市警察局邱豐光「這一包是什麼？」邱豐光看幾眼便表示，「安非他命吧？」由於去年5月，民進黨苗栗縣議員謝芳紋將一包K他命帶入議場質詢，遭警方帶回法辦。許淑華此舉引發議場騷動，媒體也感到緊張。
聽聞「安非他命」答案後，許淑華露出甜笑，並公佈答案「拍謝，這是冰糖！」，畢竟議場上不可能拿毒品，她亦不知道毒品長怎樣。
許淑華接著論述，連市警局長也冰糖、毒品難分，更遑論其他新興毒品；她說，有一名小學六年級學生，因同學請吃摻毒的小熊軟糖，在不知情下染毒。
許淑華也秀統計資料，大學生以下吸毒狀況，大概佔了15%，比例極高；顯示在新興毒品流通情況下，吸食年齡層下降。
許指出，北市府雖推動「春暉專案」宣導毒品防制，但預算都用於辦活動，例如舉辦園遊會，根本沒做到實質反毒；毒品檢驗預算占比相對低很多。
許說，柯文哲曾言「當醫生最痛恨的是毒品」、也把「2016年定訂為反毒元年」，但為何都沒有落實、講空話？他要求北市府展開積極作為。
柯文哲承諾會將強改善；邱豐光則說，因應新興毒品，試劑確實須更新，將全力更新配合。
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