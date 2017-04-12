談李明哲案 蔡英文：盡力讓他早日平安回國
2017-04-12 16:52
〔記者蘇芳禾／台北報導〕我國NGO工作者李明哲被中國關押25天，總統兼任黨主席的蔡英文今天首度親自對此表態，民進黨發言人吳沛憶轉述，蔡英文指出，她相信政府的責任就是維護國家尊嚴，並確保國人的人身安全及權益的維護，政府會盡力讓李明哲能夠早日平安回國。
總統府發言人黃重諺昨天轉述，總統非常關心且高度重視該案，以確保李明哲人身安全為優先。蔡英文今天於中常會首度親自表達對李明哲案看法。
吳沛憶轉述，行政院副院長林錫耀先在中常會說明李明哲案，他表示，三月十九日事件發生的第一時間，府院都表達高度關切，海基會和陸委會也依照兩岸司法互助共同打擊犯罪協議多次向中方了解案情，但都沒有獲得回應。
林錫耀進一步說，維護人身安全，向來是政府處理救援的最高指導原則，政府絕對不能讓國人的人身安全在處理過程中受到影響，人道探視是最基本的人權，所以對於中國政府這段時間的漠視，陸委會也表達抗議。
蔡英文聽完後表示，李明哲的事情發生後，政府偕同家屬全力營救李明哲，她相信政府的責任就是維護國家尊嚴，並確保國人的人身安全及權益的維護，我們會盡力讓李明哲能夠早日平安回國。
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