要體育署硬起來 徐永明：別讓棒協用國家隊「斂財」

2017-04-12 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕上個月結束的2017世界棒球經典賽，台灣3戰全敗，下屆需從資格賽打起，這讓負責此次賽事的棒球協會再度遭到批評。時代力量立委徐永明表示，棒協稱國家隊就如同「祖產」一樣，但講難聽點就是「歛財的工具」，呼籲體育署不能全盤接受棒協的檢討結果，更別讓棒協將國家隊當成斂財工具。

徐永明今日在立院質詢體育署長林德福，他提到，棒協在上週召開經典賽檢討會議，但球員工會完全沒有被通知參加，認為體育署跟棒協「偷偷摸摸」在開檢討會，希望林德福上台後，不要將經典賽的問題拋之腦後，搞到下一屆賽後又要討論同樣的問題。

徐永明也對國際賽的門票收入提出質疑，他指出，棒協在今年以經典賽名義自辦了5場售票熱身賽，但在體育署對經典賽補助達5351萬的情況下，售票收入難道不用回饋給球員？認為體育署應該主動了解相關事宜。

徐永明表示，棒協曾說國家隊就如同「祖產」一樣，他諷刺「講難聽一點就是協會拿來當歛財的工具」。對於門票收入是否有用在球員照護身上等問題，體育署應該盡快提交檢討會議的報告。

徐永明也呼籲體育署，不要單方面全盤接受棒協檢討會的結果，更要對此次經典賽的收入與經費使用做合理分配，要林德福「不要怕棒協！」