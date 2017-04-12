促成立不當黨產基金 台聯：優先強化長照

2017-04-12 16:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中華民國婦女聯合總會對於其資產處理，日前拋出捐給政府160億元做為長照用之構想。台灣團結聯盟呼籲，政府應將所有不當黨產比照辦理，成立「不當黨產特別收入基金」，除管理國民黨鉅額不當黨產外，也優先用於長照服務。

婦聯會日前去函衛生福利部，表示欲捐160億元作為政府長照專款，並詢問此是否合於「不當黨產處理條例」一事，對此，行政院不當黨產處理委員會昨指出，婦聯會要捐贈160億元予衛福部，因是捐贈國家所有，合於黨產條例規定。

台聯黨主席劉一德指出，台聯去年即主張將不當黨產充公後用於長照等社福支出，因此樂見婦聯會此次將部分資產作為長照2.0的專款。他建議，行政院可依《預算法》設立「不當黨產特別收入基金」，將不當黨產放入基金，一來方便管理，二來可做長照專款使用。

台聯文宣部主任陳嘉霖指出，台灣失智症患者至少26萬人，但實際因此領有身障手冊者卻少於5萬人，有至少20萬個家庭因此成為長照體系無法照顧到的弱勢，因此建議不當黨產充公後，應優先用於失智症的長照照護，以彌補目前長照體系之不足。

陳嘉霖進一步解釋，政府設有「衛生福利特別收入基金」，支應包含長照、醫療發展、疫苗、家暴防治、生產事故救濟等業務，行政院將充公黨產放入新設之「不當黨產特別收入基金」以制度化管理，再分年挹注「衛福基金」，在財務實務操作及正當性皆備，盼行政院採納。