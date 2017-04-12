| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受鋒面影響 氣象局對南部發布大雨特報 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

促成立不當黨產基金 台聯：優先強化長照

2017-04-12  16:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中華民國婦女聯合總會對於其資產處理，日前拋出捐給政府160億元做為長照用之構想。台灣團結聯盟呼籲，政府應將所有不當黨產比照辦理，成立「不當黨產特別收入基金」，除管理國民黨鉅額不當黨產外，也優先用於長照服務。

婦聯會日前去函衛生福利部，表示欲捐160億元作為政府長照專款，並詢問此是否合於「不當黨產處理條例」一事，對此，行政院不當黨產處理委員會昨指出，婦聯會要捐贈160億元予衛福部，因是捐贈國家所有，合於黨產條例規定。

台聯黨主席劉一德指出，台聯去年即主張將不當黨產充公後用於長照等社福支出，因此樂見婦聯會此次將部分資產作為長照2.0的專款。他建議，行政院可依《預算法》設立「不當黨產特別收入基金」，將不當黨產放入基金，一來方便管理，二來可做長照專款使用。

台聯文宣部主任陳嘉霖指出，台灣失智症患者至少26萬人，但實際因此領有身障手冊者卻少於5萬人，有至少20萬個家庭因此成為長照體系無法照顧到的弱勢，因此建議不當黨產充公後，應優先用於失智症的長照照護，以彌補目前長照體系之不足。

陳嘉霖進一步解釋，政府設有「衛生福利特別收入基金」，支應包含長照、醫療發展、疫苗、家暴防治、生產事故救濟等業務，行政院將充公黨產放入新設之「不當黨產特別收入基金」以制度化管理，再分年挹注「衛福基金」，在財務實務操作及正當性皆備，盼行政院採納。

廣告
  • 台灣團結聯盟呼籲，政府應將所有不當黨產比照辦理，成立「不當黨產特別收入基金」，除管理國民黨鉅額不當黨產外，也優先用於長照服務。圖為台聯黨主席劉一德。（資料照，記者方賓照攝）

    台灣團結聯盟呼籲，政府應將所有不當黨產比照辦理，成立「不當黨產特別收入基金」，除管理國民黨鉅額不當黨產外，也優先用於長照服務。圖為台聯黨主席劉一德。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台聯 長照2.0
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：促成立不當黨產基金 台聯：優先強化長照


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.