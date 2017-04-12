與小三、小四劃句點？ 童仲彥：好朋友沒句點

2017-04-12 16:31

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍台北市議員童仲彥今受訪表示，他已參加親密關係體驗營，透過戲劇方式演出別人人生、說自己心聲；他心情開朗很多、也找到了方向，而這個課程則要維持「一輩子」。

談到是否與化名「紅豆」的邱姓女子、及前主位邱惠美劃下句點？童仲彥說，「好朋友是沒有句點的。」

童仲彥日前與紅豆於峇厘島濕吻，但事後童否認此事，紅豆不滿還張貼出遊照片，並寫下「一切的美好在謊言被揭穿後全部結束了」、「謝謝你給我的曾經，我們玉石俱焚吧，了不起，負責！」童仲彥被問及此事，指紅豆「這個行為不怎麼樣、不懂事」，但童又以「蠻可愛」形容紅豆要玉石俱焚；童數度語塞，接著說「我來面對嘛！」

對於自己是否與紅豆、邱惠美三人行，但紅豆最後選擇退出？童仲彥則說，「我想這就不用多談，邱主任很清楚，是工作之間合作，其他沒有什麼好多講」；童還說，較好方式是讓邱主任能夠回歸平靜，各位媒體朋友也不要去打擾她（邱）。

童仲彥媒體追問是否還在與兩人交往？童僅說，好朋友啊、好朋友啊！被問到更直接問題「和兩位劃下句點了？」童則說，好朋友是沒有句點的。

童仲彥還拿著親密關係體驗營DM，念著上面文宣說「男人心裡苦，但男人不說，這是男人的溫柔。」童說，這課程要維持一輩子，心門已經開始打開，希望說陽光照進來，陽光能持續一輩子，收穫最大是了解自己，慢慢去進步。

至於目前是否與妻子李秀環辦妥離婚手續？童仲彥說，秀環已兩度發律師函，他也發律師函請妻提具體條件，雙方律師口頭溝通；不要以訛傳訛、互相有些誤解，強調妻所收到很多訊息都不是正確的。童說，「我以前沒有做好的，我也謝謝她（妻），她對我很多的提醒、其實相當正面，我都有把她的話在輔導課程中跟社工溝通。」