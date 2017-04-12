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受鋒面影響 氣象局對南部發布大雨特報 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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議場質詢向柯自白 童仲彥：謝謝市長把我當病人

2017-04-12  16:23

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今下午舉行市長施政報告及答詢，每名議員可質詢6分鐘。但遭民進黨開除黨籍的市議員童仲彥幾乎沒有質詢柯文哲，反倒花了大多時間「自白」，感謝柯文哲把他當病人。童還秀出「柯文哲跌倒的改圖」，藉此表示「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」；並指他已去家庭暴力防治中心，並參加親密關係課程。

周刊昨報導，童仲彥繼毆妻、出軌「邱主任」後，又跟「邱姓大眼妹」同遊峇里島，並暗指大邱、小邱互相搶童。媒體昨問他，是否卡在大邱、小邱之間？童仲彥不願回應，並意圖搭電梯逃離，但電梯遲遲未下樓，他一時情急脫口「卡住的是電梯」。

對此，童仲彥今在議場回應，去了親密關係課程後，才發現不是電梯卡住，而是心門卡住。

童仲彥提到，過去柯文哲稱「要把議員當病人看」。這句話套用在其他議員身上，必須道歉；但套用在他身上，卻是受益良多。他自認很有「病識感」，已經到診所治療，並到家暴中心接受社工諮商。

童仲彥說，今午還跟社工討論親密關係，並感到豁然開朗，「謝謝市長把我當病人看」。

對此，柯文哲不知如何回應，只好顧左右而言它，尷尬表示：「你瘦很多，至少少掉5公斤。」

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  • 台北市議員童仲彥今幾乎沒有質詢市長柯文哲，反倒花了大多時間「自白」，感謝柯文哲把他當病人。對此，柯尷尬表示：「你瘦很多，至少少掉5公斤。」（記者方賓照攝）

    台北市議員童仲彥今幾乎沒有質詢市長柯文哲，反倒花了大多時間「自白」，感謝柯文哲把他當病人。對此，柯尷尬表示：「你瘦很多，至少少掉5公斤。」（記者方賓照攝）

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