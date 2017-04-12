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洪秀柱請假參選 中常委：若連任國民黨就關門了

2017-04-12  16:48

〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席洪秀柱雖然請假參選中，沒有參加今日下午的中常會，但仍中槍。國民黨中常委林榮德有備而來，在發言時宣讀預擬的文稿，痛批洪秀柱擔任主席以來表現荒腔走板，「占著茅坑不幹什麼」，如果這次黨魁選舉不幸又當選，國民黨就可以準備關門了，因為無論黨部或立法院黨團都不能運作，黨內有人建議洪秀柱應該另外組黨，或朝影劇界發展。

林榮德一開始先說，很可惜今天洪秀柱沒有出席中常會，因為他有一些「好話」要跟洪秀柱分享。

林榮德說，國民黨最大的致命傷就是不團結，前主席馬英九鬥爭前立法院長王金平，他力勸馬英九，但馬仍一意孤行，最後搞成黨的最大挫敗。

他接著又說，洪秀柱接任黨魁一年來，自己不曾批判過洪秀柱，但最近洪的表現荒腔走板，雖然剛上任時說了一堆口號，還說要學王金平海納百川，卻沒有記取過去的教訓，老搞一些「個人秀」，造成幾位副主席為難，尤其是不尊重黨的體制與中常會，貿然宣布散會，又蓄意休假迴避問題，更長期不尊重立法院黨團，以對小孩子說話的口氣對立院黨團總召廖國棟說話。

林榮德認為，今天黨中央無法領導國民黨團，鬧了一堆笑話，35席的黨團不如一個親民黨團，原因就是無法有效整合，扮演好在野角色。

他痛批洪秀柱不參加立院黨團10日舉辦的黨主席參選人座談會，「目中無制度」，「帶頭破壞」，「不盡職做該做的事」，「占著茅坑卻不幹什麼」，如果不幸讓洪當選，國民黨就要關門了。

他當場要求代理主席林政則，「不要再客氣」，「應該有所作為」，不能跛腳，該決定時就決定。

由於洪秀柱堅持不依上週中常會決議，針對法院對黨代表選舉資格所做假處分提出抗告，讓挺吳派中常委非常不滿，姚江臨今日一開會就說，另一位中常委李德維將在下週中常會正式提出對洪秀柱的譴責案，要在黨史留下記錄。

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  • 去年初曾有意參選國民黨黨主席選舉的中常委林榮德（中），今日在中常會中痛批洪秀柱擔任主席以來表現荒腔走板，如果連任成功，「國民黨就可以準備關門了」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    去年初曾有意參選國民黨黨主席選舉的中常委林榮德（中），今日在中常會中痛批洪秀柱擔任主席以來表現荒腔走板，如果連任成功，「國民黨就可以準備關門了」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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