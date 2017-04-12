在議會開會突感不適 高市工務局副局長送醫

高市工務局副局長（黑西裝）突感不適，由同事陪同離開議事廳（記者王榮祥攝）

2017-04-12 16:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市工務局副局長蘇志勳，下午在議會部門質詢期間突感不適，由同仁陪同、緊急送醫治療。

高市議會下午進行工務部門質詢，坐在第一排的副局長蘇志勳突然覺得身體不適，緊鄰的工務局長趙建喬趕緊跑上主席台向主席曾麗燕議員說明，隨後立刻指派與會人員陪蘇志勳到醫院檢查。蘇志勳在議會門口等待時意識清楚，但身體不停抖動。