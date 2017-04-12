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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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揶揄原民口音 時力批吳敦義：對歧視無知覺

2017-04-12  15:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕有意參選國民黨主席的前副總統吳敦義，日前於粉絲專頁貼出一張揶揄原住民族口音的笑話引發爭議。時代力量發言人李兆立今日痛批吳敦義陣營，以揶揄原住民族口音展現幽默，「對涉及刻板印象和歧視毫無知覺」。

李兆立表示，此事與洪秀柱粉絲頁「協你老母雞」事件如出一轍，他並諷刺「這是不是國民黨的傳統？」

時代力量今召開決策會議，時力立委高潞·以用·巴魕剌在會後記者會中表示，總統蔡英文過去已對原住民道歉，也提到相關法案推動，立院明天就要審查「原住民族語言發展法」，但盼許多有關原住民族的法案都能儘速通過，希望不要只是對原住民敷衍和延宕。

高潞·以用·巴魕剌也指出，日前媒體報導新竹縣政府與廠商合作拍攝原住民族歌舞片，故事背景取自原住民小部落「卡那卡那富族」，但新竹縣政府記者會中演員的穿著與卡那卡那富族完全沒關係，看到這新聞很傻眼，「你有看過台灣原住民族臉上畫三條線，再插一根羽毛嗎？」

高潞·以用·巴魕剌也呼籲原民會對這些扭曲、誤解原住民族文化，或造成原住民族文化傷害的事件，應第一時間跳出來說明。

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  • 時代力量今召開決策會議後記者會，發言人李兆立痛批吳敦義陣營揶揄原住民族口音，「對涉及刻板印象和歧視毫無知覺」。（記者楊淳卉攝）

    時代力量今召開決策會議後記者會，發言人李兆立痛批吳敦義陣營揶揄原住民族口音，「對涉及刻板印象和歧視毫無知覺」。（記者楊淳卉攝）

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