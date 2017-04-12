員林「郭台銘選總統」布條 他掛的...
2017-04-12 15:42
〔記者顏宏駿／彰化報導〕已淡出政壇的前員林鎮長（現已改制為員林市）蔡教義，最近自掏腰包，在員林街頭高掛多面布條，上面寫著「響應郭台銘選2020年總統」，還喊出「郭吳配」十全十美的論調。
現年79歲的蔡教義曾經擔任過3屆縣議員及2任員林鎮長，卸下鎮長後，不再涉入政治，但對於台灣的未來仍相當關心。
他坦言自己是忠實的國民黨員，也支持台灣未來要跟中國和平統一。他說，川普當選美國總統後，不少人認為郭台銘也是生意人，台灣可以循川普路線，選出生意人當總統。於是自己花錢做了4面布條，寫著「響應支持正直、魄力、促進經濟繁榮、國家安定，郭台銘競選2020年第十五屆總統」掛在員林街頭，他希望喚醒民眾，郭台銘是不錯的人選，有能力再造國民黨與台灣榮景。
他表示，郭台銘生意跨足台灣、中國、日本，現在又要到美國設廠，剛好中、日、美等三強又是影響台灣最大的國家。
他指出，郭台銘生意跨及全球，其才能一定有特殊之處，如果由他出面代表國民黨選總統，當選後一定能為台灣加分。至於副總統，他傾向吳敦義，由吳敦義來襄助郭台銘打理國政，這是十全十美的搭檔。
不過，也有人認為郭台銘選總統的想法「不切實際」，一李姓民進黨員說，台灣與美國的國情不同，沒有中國，就沒有現在的郭台銘，郭台銘吃果子，拜樹頭，要選總統，肯定要中國方面的「首肯」或「私下默契」，郭台銘為了力保自己事業江山，甚至可能犧牲台灣人民的利益，而郭台銘強調「狼」性才成就他生意版圖，他面對中國這匹更大的狼，一定低頭，這種生意人，不牢靠，為了成就，台灣主權甚至可能成為他的籌碼，選郭台銘，就是投降於中國，這是最差的選擇。
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