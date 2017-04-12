立院初審通過 羈押程序可閱卷

2017-04-12 15:36

〔記者曾韋禎／台北報導〕司法院大法官會議在去年4月29日作出釋字第737號解釋，認為「刑事訴訟法」限制羈押程序中的律師及被告限制閱卷權違憲。立法院司法及法制委員會今趕在相關條文即將失效前修法，被告律師在偵查中的羈押審查程序時，可檢閱相關卷宗，但不得予以公開。

前台北市議員賴素如涉收賄而被收押146天，律師要求閱卷被拒，賴素如因此聲請釋憲。釋字737號認定，「刑事訴訟法」相關限制違憲，牴觸「憲法」的人身自由和訴訟權意旨，要求司法院應於1年內修正。

由於現行法相關規範將於4月底失效，立法院司委會連日來密集審查相關修法。

初審通過條文新增羈押強制辯護與閱卷機制。若無辯護人之被告遭到檢方聲押，法官應指定公設辯護人或律師為被告辯護，且給予4個小時的等候時間。

若被告遭檢方聲押，其律師得申請閱卷，但不得公開所獲知的證據資料。若檢方在聲請羈押時，認為有湮滅證據、串證之虞者，可先行分卷，限制被告律師查閱。

不過時代力量立委黃國昌認為，被告的強制辯護權，應擴及到所有的偵查階段；被告本人也要有資訊請求權，且不只在審判階段，應擴及到偵查階段，甚至閱卷範圍不能只有筆錄，而應包括證物。

法務部次長陳明堂表示，偵查階段的強制辯護，會9月前提出修正草案。

不過對於偵查中的閱卷權，陳明堂表示這已違反偵查不公開，將影響偵查效能，還會妨害到被害人、第三人。法務部會在10月對此提出專案報告。

民進黨立委蔡易餘也反駁，若要在羈押以外之範圍開放被告的閱卷權，就要思考嫌犯能取得多少資料？例如毒品犯的主謀，是否能透過閱卷去拿到小弟的筆錄，檢方偵查犯罪的力道一定會因此下降。