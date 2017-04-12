新南向6月第二波簽證放寬 試辦菲律賓來台免簽

2017-04-12 15:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局與外交部領事事務局今共同召開記者會，宣布將辦理第2波新南向簽證措施，包括給予泰國、汶萊免簽延長1年、試辦菲律賓來台免簽證措施，為期1年；另將斯里蘭卡及不丹調整為一般簽證審查國家，兩國國民將得申請觀光簽證來台。以上措施將於6月1日起開始實施。

外交部今年6月起也將放寬「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」的有條件式免簽，對於印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨與寮國等6國國民，只要有我國過去10年內發給的簽證且無違常紀錄者，就能在內政部網站上申請多次入境憑證；同時開放南亞6國商務人士，經外貿協會駐當地機構推薦者，可申請電子簽證。

觀光局此次也針對獎勵旅遊獎助要點修正加強力道，特別針對新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、印度、不丹、澳洲、紐西蘭等國，只要來台旅遊活動超過4天3夜的境外企業，就加碼提供旅遊接待、迎賓宴、文化表演節目等項目。另也針對東北亞市場，修正放寬針對3天2夜獎勵旅遊團體提供台灣特色藝文節目的獎助。

觀光局長周永暉表示，開拓多元市場是觀光局持續推動的重要策略，階段性的放寬希望能提供友善的簽證環境，自去年8月開放泰國免簽後，平均每個月泰國遊客都有5到9成的成長率，希望友善簽證能帶來正面效益。