Google愚人節企劃太強大 連經濟部都被騙了！
2017-04-12 16:17
荷蘭Google推出的愚人節企劃，成功騙到我經濟部。（圖片擷取自「Google Nederland」）
〔即時新聞／綜合報導〕愚人節玩笑太強大，連我國經濟部都被騙了！荷蘭Google在4月1日宣布一項改變氣候的新企劃，我經濟部駐芝加哥辦事處不但轉譯相關報導，更將訊息發送至各廠商，知道是玩笑後隨即將相關文章撤除。
荷蘭Google在愚人節當天推出「Google Wind」企劃，聲稱要透過機器辨認雲層，當有雨雲時，風車便會吹出大風，吹散雲層，以改善荷蘭一年超過3分之1都在下雨的天氣型態。
根據《中央社》報導，經濟部駐芝加哥辦事處經濟組事後轉譯該篇資訊，不但刊登在國貿局的台灣經貿網，還發出數萬封電子郵件給廠商。
國貿局副局長徐大衛表示，因政府全力發展綠能，在獲知相關訊息便會迅速回報，這也是第一次轉發錯誤訊息，未來會更加謹慎處理，而在廠商通知後，相關文章已在昨晚撤除。
相關影片取自「Google Nederland」
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