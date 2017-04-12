司改會議》陳瑞仁臨提變更議程 激怒瞿海源拍桌

瞿海源承認在司改國是會議分組會議上，為了變更議程問題動怒。（記者張文川攝）

2017-04-12 15:32

〔記者張文川、黃欣柏／台北報導〕司改國是會議第3分組第4次會議，上演正副召集人槓上的場景，副召集人、法務部參事陳瑞仁提案變更議程，要求先討論「檢察官定位」，但召集人瞿海源堅決反對變更順序，一度動怒拍桌，陳瑞仁希望表決，另位委員陳重言附議，導致瞿海源氣的站起來跺步說「若是這樣，我不幹了」作勢離開；陳瑞仁最後主動撤案，未堅持表決，會議按原定議程進行。

今日會議只討論到「法官、檢察官的多元晉用」、「法官、檢察官評鑑制度檢討」，至於「檢察官定位」議題則只進行到法務部報告改革方向，下次會議列為第1個討論議題。

會後瞿海源坦承動怒，他說因為這組成員複雜、議題也複雜，經常有委員提臨時動議，會議效率不彰，既然第2次會議時就已決議後續議程和開會原則，討論不完就順延至下次會議再討論，且不加開臨時會，就應按照決議進行，所以他堅決主張不該臨時變更議程，「既然最後陳瑞仁也撤案了，不影響會議進行，我也就沒什麼好生氣了」。

陳瑞仁會後說，檢察官定位問題是第3組最重大的議題，關係到國家的未來，從第2次會議就預定要討論，但一直延宕至今第4次會議了，還只排在第3個議題，他擔心討論時間不夠，才提議應優先討論此議題，才能在充份交換意見，瞿海源突然動怒也出乎他意料，為了讓會議繼續進行，他只好先撤案。