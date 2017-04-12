周泓旭=李明哲？ 一張圖看懂兩國「法治」大不同！

2017-04-12 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕去年畢業於政治大學企業管理研究所的中國籍男子周泓旭，涉嫌以學生身分在台發展共諜組織遭羈押禁見。不久後，前民進黨黨工李明哲即傳出在中國因「涉嫌違害國家安全」遭拘留，失聯超過23天，家屬心急如焚。

臉書頁「台灣賦格Taiwan Fugue」PO文表示：「台灣人應該認清，中國就是一個視法治如糞土的垃圾國家。縱使簽有兩岸司法互助協議，而台灣也未打破該協議的情況下，中國政府仍不願意依循正式管道向台灣通報李明哲的下落，只想透過國民黨政治『掮客』帶話。」

並且呼籲：「台灣人更應該看清楚那些滯台中國人的嘴臉，他們不惜扭曲事實，企圖替中國侵害人權的行為辯解。他們最愛舉的例子，就是周泓旭共諜案。但事實上，台灣司法處理共諜案的方式，恰好證明台灣和中國有多麼不同。」