上京找習近平？柯P：還沒那麼厲害啦！

台北市長柯文哲12日前往市議會，出席議會市政報告之質詢與答覆。（記者方賓照攝）

2017-04-12 14:53

〔記者郭安家／台北報導〕今年台北、上海雙城論壇預計6月25日至27日於上海登場，台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，被國民黨台北市議員秦慧珠質疑，外傳柯文哲會利用空檔做一些特別規劃，「例如去北京見習近平主席？」聽到「習近平」三字，柯文直說「還沒那麼厲害啦！」但坦言在思考是否去北京送世大運邀請函。

柯文哲說明，由於世大運還是邀請中國參加，為了表示一個善意，考量2009年高雄市長陳菊（當時辦高雄世運）也有去北京邀請，所以他在想說，是不是利用雙城論壇，還是要到北京，去他們管世大運、或外交部相關單位，送個邀請函。

秦慧珠追問柯文哲，是否邀請中國高層，作為世大運中國代表團長，參加開幕式，並質疑柯文哲「你的目標是不是是邀請習近平，若習不來，也可藉機轉派更高層領導人？」

柯文哲乾笑數秒，接著強調「沒有，沒有那麼偉大，只是說邀請他們參加派隊參加，增加一點交流、善意。」

北市府秘書長蘇麗瓊則說，去年3、4月時，北市府曾赴北京，與中方溝通組隊參加世大運，後來中方正面回應、報名參加；至於未來中方要邀請哪一些人參加世大運，還是要尊重主辦單位、對岸大專體育運動會意見，邀請他們國家哪一個層級，目前還未定，且要尊重他們意見。