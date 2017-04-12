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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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挨批用念力推建設？朱：建設是為全體市民

2017-04-12  13:35

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市為爭取中央補助經費，多次批評前瞻基礎建設計畫「不公平、政治考量」，行政院政務委員張景森則在臉書上直指朱立倫「從不來開會」，質疑他是用「念力」來推動建設，朱立倫今天對此回應，「所有的建設不是為個人的，也不是為哪一個政黨的，是為全體市民跟國家的需要。」

張景森在臉書上批，朱市長從不參加行政院的會議，也從沒有踏進各部會的大門，前瞻計畫有納入新北市的「三環三線」朱立倫卻不領情。張更指出，朱立倫和蔡英文競選新北市長時，朱替馬政府開出浮濫的「三環三線」政見，連國民黨執政的中央政府都覺得負擔不起，所以只能編一點點經費不斷象徴性的動工，工程牛步化，如今真是「朱立倫請客、蔡英文買單」。

朱立倫回應，新北市政府推動公共建設，是以全體市民的需要、國家的前瞻計畫為考量，希望中央到地方大家不要有任何的政黨的分別，我們是靠團隊的努力，由下而上，包括各局處，還有副市長、市長分別來努力推動所有的建設。今天在立法院召開的公聽會，包括葉副市長跟水利局長都在現場，而且所有的建設不是為個人的，也不是為哪一個政黨的，是為全體市民跟國家的需要。

朱立倫說，目前的前瞻計畫，包括一直在爭取的三環三線，它其實對於新北市民、對於大台北市民來講，是事關700萬市民的交通建設，而且是未來10年重要的計畫。水利建設方面，包括八里汙水處理廠的提升，或者是新店溪上游的整治，對於新北市民、對於大台北市民都是非常重要的。

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  • 行政院政務委員張景森在臉書上批朱立倫是用「念力」來推動建設，朱立倫今天對此回應，建設不是為個人，是為全體市民跟國家的需要。（記者張安蕎攝）

    行政院政務委員張景森在臉書上批朱立倫是用「念力」來推動建設，朱立倫今天對此回應，建設不是為個人，是為全體市民跟國家的需要。（記者張安蕎攝）

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