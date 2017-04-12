李明哲事件 林全：對岸處理令人失望

林全向延平鄉民致意。（記者王秀亭攝）

2017-04-12 13:33

［記者王秀亭／台東報導］針對李明哲案，行政院長林全直言，對岸在處理這個問體題上，有許多地方令人失望。

行政院長林全今天參與莫蘭蒂災後延平紅葉部落遷建動土祈福典禮前，談及李明哲案，他表示，事件發生後，相關單位每一到兩天都會說明政府了解的進度，行政院確實關心這個問題，並認為應該有辦法把事件處理得更圓滿，包括我們所提的幾個疑問，希望能更人道的方式處理問題，未來也會繼續溝通，盼能妥善處理。

另外，有關政務委員張景森對新北市長朱立倫說，要用念力來做建設，林全指出，前瞻基礎建設特別預算不可能包山包海，只能就重要項目檢討，而在前瞻計畫外，國家建設每年還是有預算，地方必要的公共建設，未來盡可能在年度預算中考量。

林全進一步指出，不只是新北市，許多地方政府都有不同意見，行政院能解釋就盡量解釋，能說清楚就說清楚。