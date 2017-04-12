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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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陳水扁口述揭密 2000年就職小紙條是「他」傳的

有媒體報導指出，前總統陳水扁2000年就職前，對岸一位有力人士傳給他紙條，而這位人士就是中國海協會前會長汪道涵。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-04-12  13:58

〔即時新聞／綜合報導〕中研院近史所副研究員陳儀深主訪的「陳水扁先生口述歷史」預計今年5、6月間出版，有媒體報導指出，書中透露前總統陳水扁2000年就職前，對岸一位「有力人士」傳給他一張紙條，希望他在就職時說出「兩岸人民都是炎黃子孫」等內容，而書中也揭露這位人士就是中國海協會前會長汪道涵。

據《端傳媒》報導，陳水扁於2004年1月18日在民視接受訪問，訪問中他從口袋拿出一張紙條，說是2000年就職前中國一位「有力人士」傳給他的，希望他在就職演說時提到以下內容「我們兩岸人民都是炎黃子孫、龍的傳人，我相信兩岸人民一定能以龍的智慧，在雙方互相尊重對等情況下，處理好未來一個中國的問題」

報導也提到，陳水扁當時未在節目中透露「有力人士」是誰，一直到陳儀深訪問時，陳水扁才揭露「有力人士」是已在2005年去世的中國海協會前會長汪道涵，他還透露當初曾把紙條拿給當時的民進黨主席林義雄看，林義雄不贊成那樣的說詞，內容才改成「兩岸人民緣自相同的血緣、文化和歷史背景」。

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  • 陳水扁當年未透露「有力人士」是誰，一直到陳儀深訪問時，陳水扁才揭露是已在2005年去世的中國海協會前會長汪道涵。（圖截自網路）

    陳水扁當年未透露「有力人士」是誰，一直到陳儀深訪問時，陳水扁才揭露是已在2005年去世的中國海協會前會長汪道涵。（圖截自網路）

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